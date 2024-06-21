Üye Girişi
Haberler

Avşa Adasında Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Marmara adalar ilçesine bağlı Avşa adasında çıkan yangınlar yerleşim yerlerine yakın olunca paniğe neden oldu. Yangın ekiplerinin müdahalesiyle her iki yangın da kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Marmara adalar ilçesine bağlı Avşa adasında iki farklı yerde çıkan yangın yerleşim yerlerine yakın olunca yürekleri ağıza getirdi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir Avşa adasında Yiğitler Mahallesi Altınkum mevkii ve Çiftlik mevkilerinde çıkan arazi ve ot yangını yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle vatandaşlarda paniğe neden oldu. Havadan helikopter ile karadan ise itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucunda her iki yangında kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Avşa adasında Yiğitler mahallesi Altınkum mevkiindeki yangının yüksek gerilim hatlarındaki tellerin kopması sonucu yangının meydana geldiği diğer çıkan yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Marmara Avşa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

 Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

 Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Bakmadan Geçme

Levent Mercan kimdir? Levent Mercan kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Haziran Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Bugün hangi maçlar var? EURO 2024 21 Haziran Cuma maç programı! #9917 #129300 Polonya Avusturya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Polonya Avusturya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Polonya Avusturya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Polonya Avusturya maçı ne oldu? Polonya Avusturya maçı CANLI izle! (EURO 2024) Polonya Avusturya EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? TRT 1 canlı maç izle! POLONYA AVUSTURYA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Arka Sokaklar yeni bölüm yok mu, neden yok? 21 Haziran Cuma Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Çırak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çırak filmi ne zaman, nerede çekildi? Miras filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Miras filmi ne zaman, nerede çekildi? Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öldür Beni Sevgilim filmi ne zaman, nerede çekildi? Delibal filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Delibal filmi ne zaman, nerede çekildi? Vahşetin Çağrısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, nasıl bitiyor? Vahşetin Çağrısı filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250 Slovakya Ukrayna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Slovakya Ukrayna maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? #9917 Slovakya Ukrayna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Slovakya Ukrayna maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? #9917
CHP'li belediyede hamile kadına çöp sürgünü

CHP'li belediyede hamile kadına çöp sürgünü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title