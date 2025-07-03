Avrupa'da Aşırı Sıcaklar Can Almaya Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'da kavurucu sıcaklar nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası, Avrupa genelindeki can kaybı toplam 8'e ulaştı. İspanyol yetkililer, Katalonya'da sıcak hava nedeniyle çıkan orman yangınında da ölümler olduğunu bildirdi.

İspanya'da kavurucu sıcaklar nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu Avrupa genelinde toplam can kaybı 8'e yükseldi.

Avrupa'nın büyük bölümünde etkili olan sıcak hava dalgasında can kaybı artıyor. İspanya'nın özerk bölgesi Extremadura ve Cordoba şehrinde aşırı sıcaklar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Avrupa genelindeki aşırı sıcaklarda toplam can kaybı 8'e yükseldi.

Avrupa genelindeki sıcağa bağlı ölümler

İspanyol yetkililer, Katalonya'da sıcak hava nedeniyle çıkan orman yangınında dün 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklamıştı. Aşırı sıcaklar nedeniyle Fransa'da ise 2, İtalya'da da 2 kişi hayatını kaybetmişti.

İsviçreli enerji şirketi Axpo dün nehir suyunun sıcaklığının yükselmesi nedeniyle Beznau nükleer santralindeki bir reaktör ünitesini kapatmıştı. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı

Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şarkıcı Yaşar İpek, Çeşme'deki yangında alevlerin ortasında kaldı

Ünlü şarkıcı Çeşme'deki yangında alevlerin ortasında kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.