AVM'nin Çatısından Düşen İşçi Ağır Yaralandı

AVM'nin çatısından düşen işçi ağır yaralandı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir AVM'nin tavan bölmesinde çalışan işçi düştü. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 17.00 sularında Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Panora AVM de gerçekleşti. 3 katlı AVM'nin tavan bölmesinde çalışan bir işçi, bastığı kartonpiyer zeminin kırılması sonucu aşağıya düştü. AVM içerisinde alışveriş için bulunan vatandaşlar düşen işçiyi fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.