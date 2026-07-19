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Avcılar sahilde polisten dron destekli gece uygulaması

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Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde sahil hattında dron destekli denetim yaparak alkollü işletmeleri ve şüpheli şahısları kontrol etti. Uygulamanın kamu düzeni ve güvenlik için artırılarak süreceği belirtildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde sahil hattında huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik geniş çaplı dron destekli denetimler gerçekleştirdi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Avcılar'da gece saatlerinde dron destekli yürütülen uygulamada, sahilde faaliyet gösteren alkollü işletmeler ile birlikte sahil bandı eş zamanlı denetlendi. Denetimlerde şüpheli görülen şahıslar durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Ekipler, işletmelerde de gerekli kontrolleri yaparken, uygulamanın kamu düzeninin sağlanması, suçun önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin artırılması amacıyla ilçe genelinde artırılarak sürdürüleceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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