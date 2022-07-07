İstanbul'da 7 tekne alev alev yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da 7 tekne alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Avcılar Ambarlı sahilindeki balıkçı barınağında demirli bulunan bir teknede çıkan yangın, yandaki teknelere de sıçradı. Alevlerin sardığı 7 tekne kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 04.45 sıralarında Ambarlı Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında meydana geldi. Sahilde demirli bulunan bir tekne, henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. Alevler kısa sürede diğer teknelere de sıçradı.

İstanbul'da 7 tekne alev alev yandı

Yanan teknelerden biri motoru çalıştırılarak bölgeden açığa alınırken, barınağa bağlı teknelerdeki alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, denizde demirli teknelere müdahale etti.

İstanbul'da 7 tekne alev alev yandı

Teknelerden 7'si tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Teknelerin bağlı olduğu iskele de yangında önemli oranda hasar gördü.

İstanbul'da 7 tekne alev alev yandı

Kamil Kocakuru isimli tekne sahibi, "Bazıları balıkçı, bazıları da normal tekne. Yangın başlayan teknede biri vardı. Ama attı kendini suya. Biz müdahale ettik ama bir şey yapamadık. Motoru çalıştırırken yangın çıktı herhalde. Adam yandı mı bilmiyoruz" dedi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da 7 tekne alev alev yandı

İstanbul'da 7 tekne alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Avcılar 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title