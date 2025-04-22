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Avcılar'da Yaya Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

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İstanbul Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Olayda ağır yaralanan Baydın Özcan hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve polis inceleme başlattı.

Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil böyle çarptı

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Adam ağır yaralanırken, çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Avcılar Firuzköy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı yönde seyir halinde olan bir otomobil sağ şeritten taksiyi geçmeye çalıştığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Baydın Özcan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Baydın Özcan ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken ağır yaralanan Baydın Özcan olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olay anını anlatan Hasan Kızmaz "Dükkanı açıp oturduğum an bir ses geldi. Dışarı çıkıp baktığımda orada yatan biri vardı. Ama çok kan kaybediyordu. O esnada şoför burada şok içindeydi, gidemedi zaten. Öğrendiğim kadarıyla yoğun bakımdaymış" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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