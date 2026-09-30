Avcılar'da yaşlı kadın yürürken rögar kapağı açıldı! 4 metrelik çukura düştü

Avcılar'da yaşlı kadın yürürken rögar kapağı açıldı! 4 metrelik çukura düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Avcılar'da sokakta yürüyen yaşlı bir kadın, üzerine bastığı rögar kapağının açılmasıyla yaklaşık 4 metrelik çukura düştü. Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak'ta yaşanan olayda kadını itfaiye ekipleri çukurdan çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadın tedavi altına alındı.
Avcılar'da sokakta yürüyen yaşlı bir kadın, üzerine bastığı rögar kapağının açılması sonucu yaklaşık 4 metrelik çukura düştü. İtfaiye ekiplerinin çukurdan çıkardığı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
BASTIĞI KAPAK AÇILDI
Olay bugün saat 13.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokakta yürüyen yaşlı kadın, üzerine bastığı rögar kapağının açılmasıyla yaklaşık dört metrelik çukurun içine düştü.
İTFAİYE ÇUKURDAN ÇIKARDI
Kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını düştüğü çukurdan çıkardı. Ambulansla hastaneye sevk edilen kadının tedavi altına alındığı öğrenildi.