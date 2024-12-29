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Avcılar'da Yan Bakma Nedeniyle Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Avcılar'da Yan Bakma Nedeniyle Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
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Avcılar'da yan bakma yüzünden çıkan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli yakalandı ve yapılan aramada uyuşturucu hap ile silah ele geçirildi.

Avcılar'da yan bakma nedeniyle yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde 23 Aralık gecesi yaşanan olayda, 2 kişi yan bakma nedeniyle tartıştıkları şahısların silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan C.K. ve C.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek saldırganların aracının plakasını tespit etti. Araç içerisinde 2 kişinin bulunduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda araçtaki şüphelilerden İ.Ö. Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ikamet adresinde, B.E. ise Esenyurt Saadetdere'de çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı.

B.E.'nin iş yerinde yapılan aramalarda, 140 adet uyuşturucu hap, 6 bin 400 lira ile birlikte olayda kullanılan tabanca ele geçirilirken olayın yan bakma nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıktı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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