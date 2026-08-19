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Avcılar'da Metamfetamin Operasyonu

Avcılar'da Metamfetamin Operasyonu
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İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 20 kilo 525 gram kristal metamfetamin ve 30 gram eroin ele geçti, uyuşturucuyla bağlantılı bir şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 20 kilo 525 gram kristal metamfetamin ve 30 gram eroin ele geçti, uyuşturucuyla bağlantılı bir şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere göz açtırmayan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Avcılar'da uyuşturucu ticareti yapıldığı anlaşılan iki katlı bir binanın giriş katındaki daireyi yakın takibe alan emniyet ekipleri, savcılıktan alınan arama ve el koyma izninin ardından, dün söz konusu adrese baskın düzenledi. Operasyonda E.S. adlı bir kişi "şüpheli" olarak gözaltına alındı, evde yapılan aramalarda 20 kilo 525 gram kristal metamfetamin, 30 gram eroin, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 600 lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan E.S. ifadesi alınması için emniyete götürüldü.

Söz konusu şüphelinin, Türk Ceza Kanunun 188'inci maddesince yürütülen tahkikat işlemlerinin sonunda ilerleyen süreçte adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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