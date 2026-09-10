Haberler

Avcılar’da tadilat sırasında çıkan yangın çatıyı sardı

Avcılar’da tadilat sırasında çıkan yangın çatıyı sardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul’un Avcılar ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Çatıda mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken dumandan etkilenen 3 kişi ayakta tedavi gördü. Yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Ziraat Çıkmazı Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın çatı katında yapılan tadilat sırasında pürmüzden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çatıyı saran yangın sırasında 2 kişi çatı katında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 2 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye ise olay yerine gelen ambulans ile ayakta müdahale edildi.

Yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek

Seçmeninden bağış toplayan Özgür Özel'e mahkemeden kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'dan Guardiola bombası! Menajeriyle temasa geçtiler

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak

Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi

Anne, mahkemede kızını öldüren damadı için ağız değiştirdi
İstanbul’da sosyal kiralık konut başvuruları 14 Eylül’de başlayacak

TOKİ kiralık konut için tarih verdi! İşte başvuru şartları
Mikrofonları tek tek dizmişti! Özgür Özel'in o hareketinin sırrı çözüldü

Mikrofonları tek tek dizmişti! Özel'in o hareketinin sırrı çözüldü
Telefonları kapattılar! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için 'Gönderilsin' diyor

6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için "Gönderilsin" diyor
Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı

Bilim insanımız uyardı! Felaketin boyutu uydudan bile görülüyor