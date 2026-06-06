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Avcılar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü E-5'ten yan yola uçtu

Avcılar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü E-5'ten yan yola uçtu
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İstanbul Avcılar E-5 Karayolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aydınlatma direğine çarparak yan yola uçtu. Takla atan araçta sıkışan sürücü çevredekiler tarafından kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'Avcılar E-5 Karayolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ana yoldan yan yola uçtu. Takla atan aracın içinde kalan sürücü çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi E-5 mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, anayolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarparak yan yola uçtu. Ters dönen otomobilin içinde kalan sürücü çevredekiler tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Bölgede kaza nedeniyle yoğun trafik yaşandı. Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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