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Avcılar'da İSKİ'nin kazısı sırasında su borusu delindi

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Avcılar'da kazı çalışması sırasında İSKİ'ye ait su borusunun delinmesi sonucu caddeye saatlerce su aktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, İSKİ bazı mahallelerde su kesintisi yaşanabileceğini duyurdu.

Avcılar'da kazı çalışması sırasında İSKİ'ye ait su borusunun delinmesi sonucu caddeye saatlerce su aktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, İSKİ arıza nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanabileceğini duyurdu.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Burnaz Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yapılan çalışma sırasında kazılan alanda bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait su borusu patladı. Delinen su borusundan caddeye saatlerce su aktı. Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, delinen borudan tazyikli suyun caddeye aktığı anlar yer aldı. İSKİ'den yapılan duyuruda ise yaşanan olay nedeniyle Avcılar Cihangir Mahallesi ve Ambarlı Mahallesinde su kesintileri yaşanabileceği duyuruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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