Avcılar'da seyir halindeki araç alev alev yandı

Avcılar'da seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Avcılar'da seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Alev Alev yanan araç cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Avcılar'da seyir halinde olan otomobil bir anda yanmaya başladı. Alevler kısa sürede aracın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın, yoldan geçen diğer araçların sürücüleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - İSTANBUL

