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Avcılar'da Polis Ekiplerine Ateş Açıldı, Çatışma Yaşandı

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Avcılar'da polis ekiplerinin şüphelenerek bilgilerini kontrol etmek istediği şahıslar, durumu reddederek polis ekiplerine ateş açtı. Şahıslar ile ekipler arasında çatışma yaşanırken olayda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Avcılar'da polis ekiplerinin şüphelenerek bilgilerini kontrol etmek istediği şahıslar, durumu reddederek polis ekiplerine ateş açtı. Şahıslar ile ekipler arasında çatışma yaşanırken olayda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yunus Polis ekipleri, sokak üzerinde yürüyen ve şüpheli görülen şahısları durdurarak bilgilerini kontrol etmek istedi. Durumu reddeden şahıslardan bir veya birden fazla kişi polis ekiplerine ateş açtı. Şahıslar ile ekipler arasında çatışma çıkarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Olayda polis ekiplerinden yaralanan olmazken konu ile ilgili çok sayıda şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri ise sokakta çalışma yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Avcılar Olay Güvenlik Polis 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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