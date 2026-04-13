Avcılar'da park halindeki servis aracı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi Kartopu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde park halindeki 34 LAL 107 plakalı servis aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangına çevredeki vatandaşlar yangın tüpü ile müdahale etmeye çalışırken alevler büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında servis aracının arkasında park halindeki 34 ER 721 plakalı otomobil de zarar gördü. Servis aracının kullanılamaz hale geldiği olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"İtfaiye geldiğinde araç yanmıştı"

Yangınla ilgili konuşan esnaf Emin Kule, "Önce arabanın kornası takılır gibi bir ses çıktı. Daha sonra 'Bu kimin arabasının kornası takıldı?' diye baktığımda farları yanıp sönüyor. Yavaş yavaş alevler çıkmaya başladı. İş yerimizde yangın tüpü vardı. Çocuğum tüpü getirip sıktı. Biraz hafifledi ama tekrar alev yükseldi. İtfaiyeyi aradılar. İtfaiye geldiğinde araç yanmıştı. Kalan alevli yanmayı söndürdü. Çok şükür yaralanan yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı