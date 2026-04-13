Avcılar'da park halindeki servis aracı alev alev yandı

Avcılar'da park halinde bulunan bir servis aracı bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Yangında başka bir otomobil de zarar gördü ancak herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Avcılar'da park halindeki servis aracı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi Kartopu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde park halindeki 34 LAL 107 plakalı servis aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangına çevredeki vatandaşlar yangın tüpü ile müdahale etmeye çalışırken alevler büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında servis aracının arkasında park halindeki 34 ER 721 plakalı otomobil de zarar gördü. Servis aracının kullanılamaz hale geldiği olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"İtfaiye geldiğinde araç yanmıştı"

Yangınla ilgili konuşan esnaf Emin Kule, "Önce arabanın kornası takılır gibi bir ses çıktı. Daha sonra 'Bu kimin arabasının kornası takıldı?' diye baktığımda farları yanıp sönüyor. Yavaş yavaş alevler çıkmaya başladı. İş yerimizde yangın tüpü vardı. Çocuğum tüpü getirip sıktı. Biraz hafifledi ama tekrar alev yükseldi. İtfaiyeyi aradılar. İtfaiye geldiğinde araç yanmıştı. Kalan alevli yanmayı söndürdü. Çok şükür yaralanan yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
8 ilde 'Bayğaralar' suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı

8 şehirde dev operasyon: 300'e yakın kişi yakalandı
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü

İşte dünyanın sürüklendiği felaketin ilk kanıtı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
Motorine indirim geldi

Sürücüler dikkat! Fiyatlar yine değişti, tarih verildi
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak

Trump, yine tehditler savurdu: Bunu yazın, asla sahip olamayacaklar
Real Madrid'de ayrılık sezon sonunda kesinleşti

Real Madrid'de ayrılık kesinleşti
İletişim Başkanlığı'ndan dezenformasyona geçit yok: İngiliz gazetesi asılsız içerikleri tüm platformlarından kaldırdı

Skandala müdahale edildi, İngiliz gazetesi haberi anında kaldırdı
Motorine indirim geldi

Sürücüler dikkat! Fiyatlar yine değişti, tarih verildi
Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor

Yol çöktü, ulaşım tamamen durdu
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı