Avcılar'da otomobilin çarptığı motosikletli bariyerlere sıkıştı

Avcılar'da otomobil sürücüsü motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motor, bariyerlere çarptı. Bariyerlere sıkışan motosiklet sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, öğleden sonra saat 16.00 sıralarında Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi E-5 Karayolu Yanyol mevkii Bakırköy istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile motosikletin karıştığı kazada motosikletli sürücü çarpanın etkisiyle bariyerlere savruldu. Motosikletiyle bariyerlere sıkışan sürücüye, o esnada tesadüf eseri yoldan geçen sağlık ekipleri müdahale etti. Öte yandan olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü M.A.K, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı