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Avcılar'da metrobüste yankesicilik: Yoğunluktan yararlanarak cep telefonunu böyle çaldı

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İstanbul Avcılar'da metrobüste bir kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Avcılar'da metrobüste bir kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

Olay, 10 Mayıs'ta Avcılar'da meydana geldi. Metrobüste harekete geçen hırsız, yoğunluktan faydalanarak F.E.D. (17) isimli şahsın telefonunu çaldı. O anlar ise araç içindeki kameraya yansıdı. Hırsızlık olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Telefonun metrobüs içerisinde yankesicilik yöntemiyle çalındığı tespit edilirken, olayın şüphelisi olduğu belirlenen S.U. (49) yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli "yankesicilik" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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