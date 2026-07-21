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Avcılar'da metrobüste yangın

Avcılar'da metrobüste yangın
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Avcılar'da seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular tahliye edildi, yangın söndürüldü ve seferlerde aksama yaşandı.

Avcılar'da metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, yangın söndürüldü.

Avcılar Mustafa Kemalpaşa'da seyir halinde olan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle metrobüste bulunan yolcular tahliye edildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görevlilerin müdahalesi sonrası yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Metrobüs, İETT'ye ait çekici ile olay yerinden çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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