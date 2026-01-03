Avcılar'da sürüklenen yakıt tankeri kıyıya 30 metre kala durabildi: O anlar kamerada

Avcılar'da lodos nedeniyle sürüklenen yabancı bandıralı yakıt tankeri, kıyıya 30 metre kala durabildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Denizköşkler'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lodos nedeniyle sürüklenen yakıt tankerinin kaptanı, kıyıya 30 metre kala güçlükle manevra yaparak durabildi. Kaptan, olası bir facianın önüne geçerken, yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sürüklenen tanker, yönünü değiştirerek kıyıdan uzaklaştı. - İSTANBUL