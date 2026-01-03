Haberler

Avcılar'da sürüklenen yakıt tankeri kıyıya 30 metre kala durabildi: O anlar kamerada

Lodos nedeniyle sürüklenen yabancı bandıralı yakıt tankeri, Avcılar'da kıyıya 30 metre kala başarılı bir manevra ile durarak olası bir facianın önüne geçti. O anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Avcılar'da lodos nedeniyle sürüklenen yabancı bandıralı yakıt tankeri, kıyıya 30 metre kala durabildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Denizköşkler'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lodos nedeniyle sürüklenen yakıt tankerinin kaptanı, kıyıya 30 metre kala güçlükle manevra yaparak durabildi. Kaptan, olası bir facianın önüne geçerken, yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sürüklenen tanker, yönünü değiştirerek kıyıdan uzaklaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
