Avcılar'da Kentsel Dönüşüm Sırasında Bina Kısmi Olarak Çöktü

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan bina böyle çöktü

Risk nedeniyle çevredeki 2 bina boşaltıldı

İSTANBUL - Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada gece saatlerinde kendiliğinden kısmi çökme meydana geldi. Yıkılma riski bulunan binanın çevresindeki apartmanlar boşaltılırken sokakta güvenlik önemleri alındı.

Olay, gece saatlerinde Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Düz Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, daha önce kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada gece saatlerinde kısmi çökme meydana geldi. Çevresindeki binalar risk nedeniyle boşaltılırken betonları dökülmeye devam eden binanın çökme riskinin devam ettiği öğrenildi ve sokakta güvenlik önlemleri alındı.