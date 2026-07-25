Avcılar’da katlı otopark inşaatında çalışan işçi 15 metreden aşağı düştü

İstanbul Avcılar'da İBB'ye ait katlı otopark inşaatında çalışan Kamuran C. isimli işçi 15 metre yüksekten yere düştü. Yaralanan işçi düştüğü yerden kule vinç yardımıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İBB'ye ait katlı otopark inşaatında çalışan Kamuran C. isimli işçi, 15 metre yükseklikten aşağıya düştü. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, düştüğü yerden kule vinç yardımıyla çıkarılırken yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı