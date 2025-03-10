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Avcılar'da Kaçak Moloz Dökümü Yapan 3 Kişi Yakalandı

Avcılar'da Kaçak Moloz Dökümü Yapan 3 Kişi Yakalandı
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Avcılar'da, montlarıyla plakalarını kapatmaya çalışan 3 kişi kaçak moloz dökümü yaparken zabıta ekipleri tarafından yakalandı ve 80 bin lira ceza uygulandı.

Avcılar'da kaçak moloz dökümü yapan 3 şahıs yakalanmamak için plakayı montla kapattı. Kısa sürede zabıta tarafından yakalanan şahıslara 80 bin ' cezai işlem uyguladı.

Avcılar Yeşilkent mahallesi 523 sokakta bulunan boş arsaya moloz yüklü kamyonetle gelen 3 kişi kaçak döküm yaptı. İki kişi çuvalların içine doldurdukları molozları arsaya bırakırken, bir kişi de yakalanmamak için montuyla plakayı kapattı. Molozları döktükten sonra olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şahısları Avcılar Zabıta müdürlüğü ekipleri yakaladı. Çevreyi kirleyen şahıslara zabıta ekipleri 80 bin ' cezai işlem uyguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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