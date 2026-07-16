Avcılar'da izinsiz sokak kapatan inşaat firmalarına ceza
Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında izinsiz sokak kapatan 6 inşaat firmasına toplamda 33 bin 972 lira ceza kesildi. Polis ekipleri, izin süresini aşan bir firmayı durdurarak sokağı trafiğe açtı.
Avcılar'da kentsel dönüşüm nedeniyle izinsiz sokak kapatan yıkım ve inşaat firmalarına ceza uygulandı.
İddiaya göre, ilçe genelinde kentsel dönüşüm inşaat çalışmaları nedeniyle, izin süresini aşan bir inşaat firmasına müdahale eden polis ekipleri çalışmayı durdurarak sokağı trafiğe açtı. Ekiplerin müdahalesini kayda alan bir firma yetkilisi ise "Betonumuz bu şekilde yarım kaldı" ifadelerini kullandı. Öte yandan ilçe genelinde yapılan çalışmalar sırasında bir fazla sokağın kapatılması, bölgede yoğun trafiğe neden oluyor.
İzinsiz sokak kapatan firmalara ceza
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde gerçekleştirilen inşaat çalışmaları nedeniyle yaşanan mağduriyeti önlemek için izinsiz sokak kapatan firmaları denetledi. Belirlenen saatler dışında ve izinsiz sokak kapattığı tespit edilen 6 firmaya ayrı ayrı 5 bin 662 lira ceza uygulandı. - İSTANBUL