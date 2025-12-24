Kavgaya yetişmek için inşaat iskelesinden örümcek adam gibi indi

Avcılar'da iddiaya göre bir vatandaş, sabah saatlerinde inşaatta çalışan işçilerle gürültü nedeniyle kavga etti. Kavga sırasında iskelede çalışan bir işçinin, adeta örümcek adam aşağıya indiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, Denizköşkler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde inşaatta işçilerin çalıştığı sırada gürültüden rahatsız olan bir vatandaş, küfür etti. Bunun üzerine işçilerle vatandaş arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. O esnada arkadaşının kavga ettiğini gören bir işçi, metrelerce yüksekte çalıştığı inşaat iskelesinden adeta örümcek adam gibi inerek kardeşinin yardımına koştu. Aşağı inerek eline sopa alan işçinin kavgaya yetişmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Tarafların, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirildi.

Yaşananları anlatan inşaat işçisi Cihan Keleş, "Ben sabah inşaata geldim. Çalışmak için üzerimi değiştirdim. Çalışırken bir baktım camdaki bir kişi ile göz göze geldik. Bana el işareti yaptı ve tehdit ederek aşağı çağırdı. Ben aşağı indim. Abim de beni görünce iskeleden aşağı kısa sürede inmiş. Tartışma oldu, sonrasında gitti" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL