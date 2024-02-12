Üye Girişi
Haberler

Avcılar'da iki grup arasındaki silahlı kavga kamerada: 1 yaralı

Güncelleme:

Avcılar'da iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Avcılar'da iki grup arasındaki silahlı kavga kamerada: 1 yaralı

Avcılar'da tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

İSTANBUL - Avcılar'da iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay saat 23.00 sularında Tahtakale Mahallesi Faruk Nafız Çamlıbel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Faruk Nafız Çamlıbel Caddesi'nde toplanan iki grup bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Grup polis ekiplerinin olay yerine gelmesi ile dağıldı. Dağılan grup bir saat sonra yine aynı yerde buluştu. Gruplar arasında çıkan tartışmada gruplardan birisi diğer gruba silahla ateş ederek saldırdı. Silahlı saldırı sonucu A.İ. isimli vatandaş yaralandı. Silah sesini duyanlar ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı A.İ.'yi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Çıkan silahlı kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Avcılar Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

12 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 12 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 12 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Nijerya - Fildişi Sahili maçı CANLI izle! (AFRİKA ULUSLAR KUPASI) 11 Şubat Milan - Napoli maçı canlı yayın izle! 12 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! İsrail Refah kentine kara operasyonu mu yapacak? Netanyahu'ya peş peşe uyarılar Milan - Napoli maçı CANLI izle! 11 Şubat Milan - Napoli maçı canlı yayın izle! Aston Villa - Manchester United maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Aston Villa - Manchester United maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Aston Villa - Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Aston Villa - Manchester United maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bu gece akaryakıta zam var mı? 12 Şubat 2024 motorin zammı ne zaman, ne kadar zam gelecek? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 11 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title