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Avcılar'da Gece Kulübü Önünde Alacak Verecek Cinayeti

Avcılar'da Gece Kulübü Önünde Alacak Verecek Cinayeti
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İstanbul Avcılar'da bir gece kulübü önünde, araç alım satımı nedeniyle çıkan tartışma sonrasında 40 yaşındaki Resul Tire silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın faili kaçarken, polis soruşturma başlattı.

Avcılar'da gece kulübü önünde alacak verecek cinayeti

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da dün akşam saatlerinde bir gece kulübü önünde araç alım satımı meselesi yüzünden çıkan tartışmada 40 yaşındaki adam silahla vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar'da Çiğdem Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübü önünde meydana geldi. İddiaya göre, Resul Tirebir süre önce başka bir şahıs ile araç alım satımı sırasında para meselesi yüzünden tartıştı. Olay saatinde işletme önüne gelen şahıs ya da şahıslarla Tire arasında yeniden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında karşı taraf Tire'ye art arda silahla ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Tire olay yerinde hayatını kaybederken olayın faili kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Tire'nin adam yaralamakta dahil çok sayıda suç kaydının da olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDÜLSAMET DUMAN - 3.Sayfa
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