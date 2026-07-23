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Fırtınada inşaat alanı yerle bir oldu

Fırtınada inşaat alanı yerle bir oldu
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İstanbul Avcılar'da dün akşam etkili olan fırtına, bir inşaat alanının koruma duvarlarını yerle bir etti. İşçiler zor anlar yaşarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde dün etkili olan fırtınada bir inşaat alanı savaş alanına döndü. Saniyeler içinde fırtınanın etkisiyle inşaatın çevresinde bulunan demir korumalar yerle bir olurken, işçiler zor anlar yaşandı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un genelinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına, Avcılar ilçesini de birbirine kattı. Denizköşkler Mahallesi'nde bir inşaat alanı fırtınanın başlamasından saniyeler sonra yerle bir oldu. Kısa süre içerisinde inşaatın koruma duvarları uçarken, alanda bulunan işçiler canını zor kurtardı. Fırtınada ortalığın savaş alanına döndüğü o anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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