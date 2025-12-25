Haberler

Avcılar'da karısına intihar mesajı atan sarhoş adam ortalığı ayağa kaldırdı

Avcılar'da karısına intihar mesajı atan sarhoş adam ortalığı ayağa kaldırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar sahilinde, eşine intihar mesajı atan bir adamın ardından panikleyen eşi olay yerine sağlık ve güvenlik ekiplerini çağırdı. Adamın sarhoş olduğu tespit edilirken, çift tartışarak barıştı.

Avcılar sahilde eşine intihar mesajı atan adam nedeniyle hareketli anlar yaşadı. Olay yerine gelen sahil güvenlik, ambulans, itfaiye ve polis ekipleri şahsın sahilde bulunan kayalıklarda alkol aldığını tespit etti. Eşi ise, kocasını alkollü görünce sinir krizi geçirdi. Yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam 16.00 sıralarında Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi sahilde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle bir süredir anlaşmazlık yaşadığı öğrenilen S.C. isimli erkek şahıs, Avcılar sahile gelerek önce alkol aldı ardından ise eşine intihar mesajı attı. Aldığı mesaj üzerine panikleyen kadın, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, sahil güvenlik, sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, eşine intihar mesajı atan şahsın, sahilde bulunan kayalıklarda alkol aldığını tespit etti. Eşinden gelen intihar mesajının ardından panikleyerek sahile gelen kadın, eşinin sarhoş olduğunu ve alkol almaya devam ettiğini görünce sinir krizi geçirerek, "Ayıp ya, berduş musun sen. Lütfen yapma" dedi. Olay yerinde bir süre tartışan çift, barışarak olay yerinden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Futbolda FETÖ soruşturması! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı

Futbolda yeni deprem! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı
Sadettin Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti

Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Beyaz ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi
Milyonlarca telefon için geri sayım başladı! 6 gün sonra hepsi kapanacak

Geri sayım başladı! Milyonlarca telefon 6 gün sonra çalışmayacak
Ünlülere yapılan operasyonlara 'Yaşam biçimi' diyen Balbay'a Sinan Burhan'dan sert tepki

Uyuşturucuya "Yaşam biçimi" dedi, stüdyodan sert tepki gördü
Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Beyaz ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi
Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak
93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı