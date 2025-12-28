Avcılar'da faciadan kıl payı dönüldü: El frenini çekmeyi unutunca panelvan araç daireye daldı

Avcılar'da bir sürücünün gece saatlerinde yokuşa park ettiği panelvan aracın el frenini çekmeyi unutması sonucu kayan araç, 4 katlı binanın giriş katına daldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Olay, gece saatlerinde Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi G-883. Sokakta yaşandı. İddiaya göre, gece saatlerinde panelvan aracını yokuşa park eden sürücü, el frenini çekmeyi unutunca araç kaymaya başladı. Kayma sonucu araç, 4 katlı binanın giriş katına daldı. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza sırasında panelvanın çarptığı odada kimse olmaması da muhtemel bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin uğraşı sonucu giriş kata çarpan panelvan kaza yerinden kaldırıldı. Kazanın yaşandığı dairede ise maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL