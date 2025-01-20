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Avcılar'da E-5'te Takla Atan Araçta 2 Kişi Yaralandı

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Avcılar E-5 karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da E-5'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı: 2 yaralı

İSTANBUL - Avcılar E-5 karayolu Topkapı istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı. Kaza nedeniyle 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Avcılar ilçesi Denizköşkler mevkii E-5 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ana yoldan yan yola girmek isteyen 34 DVZ 378 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kaza nedeniyle sürücü Abdullah K. ve yanında bulunan Yakup D. isimli vatandaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Avcılar'da E-5'te Takla Atan Araçta 2 Kişi Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa
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