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Avcılar'da E-5'te otomobilin açık bagajında yolculuk eden kişi görüntülendi

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Avcılar Merkez Mahallesi'nde E-5 kara yolunda saat 16.00 sıralarında seyir halindeki bir otomobilin açık bagajında yolculuk eden bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayın nedeni bilinmezken otomobil bir süre sonra trafikte gözden kayboldu.

Avcılar'da E-5 kara yolunda bir kişinin otomobilin bagajında tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saat 16.00 sıralarında Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi E-5 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş E-5 üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin bagajında yolculuk yaptı. Trafiğin yoğun olduğu yolda bagajda seyahat eden şahıs, yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde otomobilin bagajının açık olduğu ve bir kişinin bagajda yolculuk yaptığı görülürken, yaşanan olayın henüz neden gerçekleştiği bilinmiyor. Otomobil bir süre sonra trafikte gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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