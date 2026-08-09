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Çamaşır Makinesi Hırsızlığı Kavgası: 1 Yaralı

Çamaşır Makinesi Hırsızlığı Kavgası: 1 Yaralı
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Avcılar’da kaldırımda bulunan çamaşır makinesini çalmaya çalışan şahıslar ve vatandaşlar arasında çıkan demir sopalı ve taşlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Avcılar'da kaldırımda bulunan çamaşır makinesini çalmaya çalışan şahıslar ve vatandaşlar arasında çıkan demir sopalı ve taşlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Avcılar Fırın Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, plakasız kamyonetle mahalleye gelen kimliği belirsiz 3 şahıs, kaldırımda bulunan bir çamaşır makinesini çalmaya çalıştı. Durumu gören esnaf, şahıslara müdahale etmeye çalışınca ortalık bir anda karıştı. Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar, esnafa taş ve demir sopalarla saldırdı. Saldırı sırasında esnaf yaralanırken, şahıslar ise plakasız kamyonete binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise amatör kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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