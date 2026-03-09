Haberler

Avcılar'da çamaşır suyu üretim tesisinde 8 kişi zehirlendi

Avcılar'da çamaşır suyu üretim tesisinde 8 kişi zehirlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da bir çamaşır suyu üretim tesisinde gerçekleşen olayda, 8 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, olayın kimyasal zehirlenme olabileceğini değerlendiriyor.

Avcılar'da faaliyet gösteren bir çamaşır suyu üretim tesisinde yaşanan olayda 8 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, 08 Mart tarihinde gece saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi Uğur Avcı Sokak üzerinde bulunan bir çamaşır suyu üretim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tesiste yaşanan olayda 8 kişi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 8 kişi zehirlenme şüphesiyle çevre hastanelere kaldırıldı. Yaşanan vakanın kimyasal zehirlenme olabileceği yetkililer tarafından değerlendirilirken. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu

Gizli kalacaktı ama açıkladılar! İşte Hamaney'in yerine gelen isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi

İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Mourinho'nun Benfica'sı şampiyonluk yolunda Porto'yu geçemedi

Şampiyonluk maçına çıktı! İşte sonuç
Domenico Tedesco'dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli

Böylesine öz eleştiriyi kimse kolayca yapmaz: Bize gol atmak için...
Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı

Bu çocuklara ne oluyor? Dehşete düşüren görüntüler
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi

İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Lavrov'dan Arap büyükelçilere sert yanıt: 170 kız çocuğunun ölümünü kınadınız mı?

Verecek cevap yok! Lavrov'dan Arap büyükelçilere zor soru
İsrail yangın yeri! İran, Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu

İran, Tel Aviv'in en kritik noktalarından birini vurdu