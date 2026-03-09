Avcılar'da çamaşır suyu üretim tesisinde 8 kişi zehirlendi

Avcılar'da faaliyet gösteren bir çamaşır suyu üretim tesisinde yaşanan olayda 8 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, 08 Mart tarihinde gece saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi Uğur Avcı Sokak üzerinde bulunan bir çamaşır suyu üretim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tesiste yaşanan olayda 8 kişi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 8 kişi zehirlenme şüphesiyle çevre hastanelere kaldırıldı. Yaşanan vakanın kimyasal zehirlenme olabileceği yetkililer tarafından değerlendirilirken. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı