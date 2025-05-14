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Avcılar'da Bıçakla Rehin Alınan Kadın ve Çocukları Kurtarıldı

Avcılar'da Bıçakla Rehin Alınan Kadın ve Çocukları Kurtarıldı
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Avcılar'da eşi tarafından bıçakla rehin alınan Cezayir uyruklu kadın ve iki çocuğu, özel harekat polisinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı etkisiz hale getirerek aileyi kurtardı.

Avcılar'da eşi tarafından bıçakla rehin alınan Cezayir uyruklu kadın ve çocukları, özel harekat polisinin operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Avcılar Merkez Mahallesi Özarı Sokak'ta yaşandı. Apartmanda kadın çığlıkları gelmesi üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Cezayir uyruklu Amin E.(27)'nin yaşadığı evde eşi Sümeyye E. ve 2 çocuğunu bıçakla rehin aldığını belirledi. Zanlı ile yapılan görüşmeler sonuç vermeyince bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Polis köpekleri eşliğinde eve operasyon düzenleyen özel harekat ekipleri, öfkeli kocayı etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Amin E. polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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