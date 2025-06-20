Avcılar'da Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Yaşlı Adam Sopayla Dövüldü

Avcılar'da Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Yaşlı Adam Sopayla Dövüldü
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Avcılar'da Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Yaşlı Adam Sopayla Dövüldü
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Avcılar'da, iki şahıs alacak verecek meselesi nedeniyle yaşlı bir adamı sopayla dövdü. Olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar'da iki şahıs iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştıkları yaşlı adamı sopayla dövdü. Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi Ozanlar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki şahıs alacak verecek nedeniyle husumetli oldukları yaşlı adamı caddede görünce tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce iki şahıs yaşlı adama sopayla saldırdı. Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tartışmanın ardından bir kişinin yaşlı adamın boğazına sarılıp yere düşürmesi, diğer şahsın ise yere düşen vatandaşa sopayla vurduğu anlar yer aldı. Olay, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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