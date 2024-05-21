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Avcılar'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

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Avcılar'da yapılan operasyonda bir dairede 24 düzensiz göçmen yakalandı. Elektriği olmayan dairede kalan göçmenler emniyete götürüldü.

Avcılar'da, ihbar üzerine 5 katlı binaya operasyon düzenleyen polis ekipleri bir dairede 24 düzensiz göçmen yakaladı.

Avcılar'da, düzensiz göçmen ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümüşpala Mahallesi Mürvet Sokaktaki bir eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında 5 katlı binanın birinci katındaki dairede 24 düzensiz göçmen yakalandı. Elektriği olmadığı öğrenilen dairede kalan 24 yabancı uyruklu şahıs, emniyete götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere göç merkezine sevk edildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kaçak göçmenleri getirenlere yönelik yakalama çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Avcılar Göçmen 3.Sayfa Güncel Haberler

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