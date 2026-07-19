Avcılar'da apartmanın bahçesinden çamaşır kazanı ve merdiven çalan kadın hırsızlar kamerada
Avcılar'da, iki kadın römorklu motosikletle geldikleri apartmanın bahçesinden çamaşır kazanı ve merdiven çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Avcılar'da sokağa motosiklet ile gelen 2 kadın, bir binanın bahçesindeki çamaşır kazanını ve merdiveni çaldı.
Olay, dün öğle saatlerinde Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Kayısı Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokağa römorklu motosikletle gelen 2 kadın, bir apartmanın bahçesinde bulunan çamaşır kazanını ve merdiveni çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile sokağa gelen kadınların bahçede bulunan malzemeleri alarak uzaklaştığı anlar yer aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı