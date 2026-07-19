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Avcılar'da apartmanın bahçesinden çamaşır kazanı ve merdiven çalan kadın hırsızlar kamerada

Avcılar'da apartmanın bahçesinden çamaşır kazanı ve merdiven çalan kadın hırsızlar kamerada
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Avcılar'da, iki kadın römorklu motosikletle geldikleri apartmanın bahçesinden çamaşır kazanı ve merdiven çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar'da sokağa motosiklet ile gelen 2 kadın, bir binanın bahçesindeki çamaşır kazanını ve merdiveni çaldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Kayısı Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokağa römorklu motosikletle gelen 2 kadın, bir apartmanın bahçesinde bulunan çamaşır kazanını ve merdiveni çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile sokağa gelen kadınların bahçede bulunan malzemeleri alarak uzaklaştığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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