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Avcılar’da 10 gündür kötü kokular gelen inşaatta bir erkek cesedi bulundu

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İstanbul Avcılar’da yaklaşık 15 yıldır sokakta yaşadığı öğrenilen Dursun Y., boş bir inşaatta ölü bulundu.

İstanbul Avcılar'da yaklaşık 15 yıldır sokakta yaşadığı öğrenilen Dursun Y., boş bir inşaatta ölü bulundu. Cesedin 10 günden uzun süredir inşaatta olduğu değerlendirilirken, olay çevreye yayılan kötü koku üzerine yapılan ihbarla ortaya çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesi Merkez Cami Sokak'taki boş bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede uzun yıllardır sokakta yaşadığı öğrenilen Dursun Y.'nin cansız bedeni, çevreye yayılan kötü koku üzerine vatandaşların ihbarda bulunmasıyla fark edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, cansız bedenin 10 günden uzun süredir inşaatta bulunduğu değerlendirildi. Dursun Y.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"15 gün önce gördük. O günden sonra bir daha da görmedik"

Çevrede esnaflık yapan Şerif Aksu isimli vatandaş, "Bu arkadaşı biz 15 senedir tanıyoruz. Madde bağımlısı değildi ama hafif alkol alıyordu. Biz kendisine yardımcı oluyorduk. Sabahları kendisine kahvaltı ve börek veriyorduk. En son 15 gün önce burada gördük. Canının bir şey istemediğini söyledi. O günden sonra da bir daha görmedik. Bir kaç gündür oradan kokular geliyordu. Arkadaşlar da durumu ekiplere bildirmiş. Ekipler gelip baktılar. Ölmüş. Ekipler bize resimlerini gösterdi. Biz teşhis ettik" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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