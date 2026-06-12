Antalya'da borç kavgası: 'Bu sana ders olsun'

Antalya'nın Kepez ilçesinde borç anlaşmazlığı yaşadığı iddia edilen iş adamı Hasan Doğan'ı av tüfeğiyle kasığından yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık İlyas Ç.'nin, "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada dinlenen tanıklardan Behiye Doğan, sanığın ateş ettikten sonra, "Hasan Doğan, babamın selamı var, bu sana ders olsun" dediğini ileri sürerken, tutuklu sanık İlyas Ç. ise "Hasan Amca tekrar özür diliyorum. Kendisini öldürmeyi düşünmedim. İnsan para için insan öldürür mü?" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3047 Sokak'ta 10 Ekim 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Hasan Doğan ile İlyas Ç. arasında bir süredir borç anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunuyordu. Otomobille Doğan'ın evinin bulunduğu sokağa gelen İlyas Ç., yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş etti. Kasığından vurulan Hasan Doğan yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Hasan Doğan, tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından bölgeden uzaklaşan İlyas Ç. ise emniyet güçlerince yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, İlyas Ç. hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı. Babası Sirat Ç. ile kardeşi Enes Ç. hakkında ise "azmettirme" suçundan yargılama talep edildi.

İkinci duruşma görüldü

Davanın ikinci duruşması Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tanıkların dinlendiği duruşmaya tutuklu sanık İlyas Ç., tutuksuz sanıklar Enes Ç. ve Sirat Ç., sanık yakınları, mağdur Hasan Doğan ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Berfin Doğan, olay günü teyzelerine gitmek üzere hazırlandıklarını belirterek, "Babam bizi almaya geldi. Evimizin yanında yeni yapılan bir inşaat vardı, babam oraya gitti. Sanıkları babamın köylüsü olarak tanıyorum. O gün kız kardeşim, annem ve ben teyzemlere gidecektik. Babam araçla bizi almaya gelmişti. O sırada sanıklardan İlyas Ç., beyaz bir araçla gelip sokağa park etti. Ardından aracın plakasını söktü. Ben o an bu durumu önemsemedim. Daha sonra evin önüne geldi. O tarafa gelen babama doğru silahıyla hedef aldı. Önce dizlerini, sonra kasığını hedef alarak 2 kez ateş etti. O sırada 'Hasan Doğan, bu size ders olsun' dedi" dedi.

Tanık Azat Doğan ise sanıkların uzaktan köylüleri olduğunu belirterek, "Bizim prefabrik işimiz var. Sanıklar daha önce onun tadilat işlerini yaptılar. O iş günlük ücretle yapılan, 100 bin TL gibi bir rakamdı. Daha sonra abim ve Selman Ç. bir olayda yaralandı. Biz ailecek onlara destek olduk, elimizden geleni yaptık. Ç. ailesinin büyükleri bizden para talep etti. Biz de ödeyemeyeceğimizi söyledik. Olay günü babamı kanlar içinde gördüm. Olaydan sonra Enes bana hakaret içerikli mesajlar attı. 'Babanızı yedik, kimse sizi bizim elimizden alamaz' gibi söylemlerde bulundu" diye konuştu.

Tanık Yılmaz Doğan da sanıkların babasının karşı köylüsü olduğunu ve Çakırlar'daki iş yerlerinde kısa süreli çalıştıklarını ifade ederek, "Olay günü annem beni aradı, babamın vurulduğunu söyledi. Gittiğimizde babam yaralıydı. Bu süreçte Enes bana mesaj atarak tehditler savurdu. 'Babanızı indirdik, sizi de indireceğiz' diye mesaj attı. Bununla ilgili kardeşime de mesaj gönderdi, kardeşim şikayetçi oldu. Babam hastaneden çıktıktan sonra da tehdit etmeye devam ettiler. Biz de şikayette bulunduk" ifadelerini kullandı.

"Babamın selamı var, bu sana ders olsun"

Tanık Behiye Doğan ise sanıkları eşinin köylüsü olarak bildiğini belirterek, olay anını şöyle anlattı: "Olay günü eşim bizi misafirliğe götürmek için eve geldi. Evin orada yeni yapılan bir inşaat vardı. Eşim inşaata doğru gitti. 3-4 dakika sonra oradan çıktı ve bizi almaya doğru geliyordu. Ondan önce olay yerine gelen İlyas Ç., av tüfeğiyle çömelerek ateş etti. 'Hasan Doğan, babamın selamı var, bu sana ders olsun' dedi. Eşim vurulur vurulmaz karşı tarafın ailesinden 5-6 kişi olay yerine geldi. Madem haberleri yoktu, neden hemen olay yerine geldiler? Olay olduğunda arabanın içindeydim, yaşananları aracın içinden gördüm."

"Babama ilk müdahaleyi ben yaptım"

Tanık Mesude Doğan ise olaya doğrudan şahit olmadığını belirterek, "Markete gitmiştim, geri dönüyordum. Silah sesini duyar duymaz hemen koştum. Gittiğimde babam vurulmuştu. Sağlık lisesi mezunuyum, ilk müdahaleyi ben yaptım. Babamın dili arkaya doğru gitmişti, ben düzelttim" dedi.

Sanıktan özür ve tahliye talebi

Tutuklu sanık İlyas Ç. ise duruşmada yaraladığı Hasan Doğan'a dönerek özür diledi. İlyas Ç., "Hasan Doğan ailesinden özür diliyorum. Biz köylü insanlarız. Selman abim bunların yüzünden vurulmuş ve sakat kalmıştır. Bu nedenle kendilerinden alacaklıyız. Keşke bu durum buraya gelmeseydi. Hasan amca tekrar özür diliyorum. Asla ve asla daire ya da para istemedik. Dükkanlarına gittik, böyle bir kayıtları varsa sunsunlar. Böyle delilleri varsa beni idam edin. Kendisini öldürmeyi düşünmedim. Kardeşim bunlar yüzünden sakat kaldı. Bizim alacağımız var. İnsan para için insan öldürür mü? Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İlyas Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı