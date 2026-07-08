Av dönüşü arkadaşının ölümüne neden olan sanık 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla tahliye edildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde av dönüşü arkadaşının omzuna aldığı tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmaların isabet ettiği 26 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin davada karar çıktı. 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanan Ahmet G., 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Olay, 4 Ocak 2026 tarihinde Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Karagöz, Ahmet G. ve Hüseyin Can Ç. avlanmak için kırsal alana gitti. Avın ardından araca dönmek üzere yola çıkan üç arkadaş, araca yaklaştıkları sırada meydana gelen olayla sarsıldı. İddiaya göre Ahmet G.'nin av tüfeğini omzuna aldığı sırada silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, birkaç metre gerisinde bulunan Oğuzhan Karagöz'ün karın bölgesine isabet etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Oğuzhan Karagöz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karagöz'ün yaralanmasına neden olduğu belirtilen Ahmet G. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Oğuzhan Karagöz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet G., 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karar duruşması görüldü

'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklu yargılanan Ahmet G., Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Ahmet G., Oğuzhan Karagöz ile sanığın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında olayın bilinçli taksir kapsamında değerlendirilmesini talep ederken; mahkeme heyeti, sanık Ahmet G.'yi 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı