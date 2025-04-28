ATV'nin yeni dizisi için final kararı

Türk televizyon ekranlarında bir proje daha yolun sonuna geldi. Süreç Film imzası taşıyan ve ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Sustalı Ceylan dizisi, yayın hayatına 6. bölümde veda etme kararı aldı.

Yürek burkan bir annenin hayat mücadelesini konu alan dizi, güçlü hikâyesine ve deneyimli oyuncu kadrosuna rağmen reyting beklentilerini karşılayamayınca final kararı kaçınılmaz oldu. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan, Burak Yörük ve Celil Nalçakan'ın yer aldığı yapım, kısa yayın serüveniyle erken veda eden projeler arasına katıldı.

Dizinin ilk altı bölümünün çekimleri tamamlandıktan sonra ekip kısa bir ara vermişti. Ancak bu süreçte yapılan değerlendirmeler ve izlenme oranları, dizinin devamı için yeterli desteğin bulunmadığını ortaya koydu. Yapımcılar ve kanal yönetimi, hikâyeyi uzatmama kararı alarak izleyicilere duygusal bir final hazırladı.

SUSTALI CEYLAN OYUNCU KADROSU

Sustalı Ceylan sadece hikâyesiyle değil, etkileyici oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyordu. Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün başrolleri üstlendiği projede, deneyimli oyuncular Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Cezmi Baskın ve Gül Onat da performanslarıyla göz doldurdu.