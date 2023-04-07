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ATV motor veya bungalov satma vaadiyle 150 bin TL dolandırdılar

ATV motor veya bungalov satma vaadiyle 150 bin TL dolandırdılar

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de internet üzerinden piyasa değerinden daha ucuza ATV motor, bungalov gibi çeşitli ürünleri satma vaadiyle 9 kişi dolandırıldı.

Kocaeli'de internet üzerinden piyasa değerinden daha ucuza ATV motor, bungalov gibi çeşitli ürünleri satma vaadiyle 9 kişi dolandırıldı. Konuya ilişkin 150 bin TL'lik vurgun yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar neticesinde e-ticaret sitelerine yüklenen ilanlara piyasa değerinden daha ucuza ATV motor, bungalov gibi çeşitli ürünleri satacağı vaadiyle 9 vatandaş dolandırıldığı tespit edildi. Vatandaşları yaklaşık 150 bin TL dolandıran şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. Burada yapılan incelemeler neticesinde tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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