ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi ekrana veda etti

Televizyon dünyasında rekabet her geçen gün daha da kızışırken, dizi dünyasından final haberleri gelmeye devam ediyor. Reyting savaşında aradığını bulamayan projeler birer birer ekranlara veda ediyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi ekranların sevilen isimlerini buluşturan 'Başka Bir Gün' dizisi etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuna rağmen reytinglerde beklenen performansı gösteremedi. İzleyici ilgisini yeterince çekemeyen proje, yalnızca 10 bölüm sürebildi. Dizi dün akşam yayınlananson bölümüyle ekranlara veda etti.