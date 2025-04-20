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ATM'ye Tüfek Dayayan Şahıs Yakalandı

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İstanbul'da tüfeğini ATM'ye dayayarak para çekmeye çalışan bir kişi, polisin incelemeleri sonucu yakalandı. Ancak silahın oyuncak olduğu belirlendi. Şahıs, serbest bırakıldı.

İstanbul'da tüfeğini Atm'ye dayayarak para çeken bir kişinin görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu. Polisin yaptığı araştırmada şahıs yakalanırken, silahın ise oyuncak olduğu anlaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayılan "Tüfeğini Atm'ye dayayıp para çekti" haberleri üzerine inceleme başlattı. ATM çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, M.S.D. isimli şüpheli şahsı tüfekle birlikte yakaladı. Yapılan kontrollerde tüfeğin oyuncak olduğu anlaşıldı. M.S.D. hakkında 'halk arasında korku ve paniğe neden olmak'tan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şahıs, serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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