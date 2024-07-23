Atlı Jandarma Timleri Ihlara Vadisinde Turistlerin Güvenliğini Sağlıyor

Turizm sezonunun başlamasıyla turizm alanlarında faaliyetlerine başlayan Atlı Jandarma Timleri Ihlara Vadisinde hem devriye atıyor hem de denetim yapıyor. 14 kilometrelik vadi boyunca turistlerin can ve mal güvenliğini sağlayan Atlı Jandarma Timleri turistler tarafından da ilgiyle karşılanıyor.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan turizm alanlarında emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede turizm sezonunun başlaması ile birlikte Aksaray İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında bulunan turizm bölgelerinde insan hareketliliğinin artmasıyla Atlı Jandarma Timleri devreye girdi. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) emrinden, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen Atlı Jandarma Timleri, araçların girmesi mümkün olmayan Kapadokya sınırları içerisinde yer alan Belisırma ve Ihlara Vadisini kapsayan turizm bölgelerinde devriye faaliyetlerine sürdürüyor. Bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin huzur ve güven içerisinde faaliyetlerini yürütmelerini sağlamak, vadi içerisinde meydana gelebilecek muhtemel olaylara karşı anında müdahale etmek amacıyla devriye faaliyetlerini sürdüren Atlı Jandarma Timleri vadi boyunca geniş güvenlik tedbirleri de alarak turistleri uyarıyor. - AKSARAY