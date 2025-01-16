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Atina Havaalanında İki Kadın Hırsızlık Şüphesiyle Gözaltına Alındı

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Yunanistan'ın Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havaalanı'nda bagaj teslim alanında valiz çalan 2 kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Kadınların evinde yapılan aramada, farklı ülkelerden dövizler ve birçok çalıntı eşyaya ulaşıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki havaalanında 2 kadın bagaj teslim alanından valiz çaldıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da polisler, havaalanında hırsızlık şüphesiyle harekete geçti. Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havaalanı'nda 38 ve 36 yaşlarındaki 2 kadın bagaj teslim alanında yolcuların valizlerini çaldıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Havaalanı polisi tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl Kasım ayından bu yana havalimanından en az 8 bavulun çalındığı, kadınların hırsızlıkları iç hat uçuşu yaptıktan sonra gerçekleştirdiği kaydedildi. Açıklamada, kadınların Atina'daki evlerinde yapılan aramada, içinde giysi, ayakkabı, cüzdan, şapka, çanta ve gözlük olan bavulların yanı sıra Angola, Bulgaristan, Polonya, Güney Afrika, Rusya ve İsveç gibi farklı ülkelere ait dövizler bulunduğu belirtildi.

Kimliği henüz açıklanmayan kadınlar, ön duruşma için mahkemeye çıkacak. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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