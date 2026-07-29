Haberler

Atılan sigara izmariti muhtemel bir faciaya yol açıyordu

Atılan sigara izmariti muhtemel bir faciaya yol açıyordu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik’te seyir halinde bir araçtan atılan sigara izmariti yangına sebep olurken, alevlerin ormanlık alana sıçramasını duyarlı vatandaşlar engelledi.

Bilecik'te seyir halinde bir araçtan atılan sigara izmariti yangına sebep olurken, alevlerin ormanlık alana sıçramasını duyarlı vatandaşlar engelledi.

Yangın, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bağlı Aksutekke Köyü mevkiinde meydana geldi. Köy yolunda seyir halindeki sürücüler yolun sağ tarafındaki otluk alanda alevleri gördüler. Bir kaç duyarlı sürücüsü hemen durarak, alevleri ilk müdahaleyi yaptılar. Ardından alevler itfaiye ve Orman İşletme bağlı ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangının yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmaritin yol açtığı değerlendirilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Biri eski polis, biri 80 yaşında: Adalet 40 sene sonra geldi

Biri sapık biri katil! Cezaları 40 sene sonra infaz edildi
Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katıldı

Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katıldı
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu
Hapse girmemek için kendi cenazesini düzenledi! Sonu umduğu gibi olmadı

Hapse girmemek için akılalmaz bir plan hazırladı! Polis yutmadı
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu

3 top dondurmanın fiyatına isyan etti, aldığı cevapla harekete geçti
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye'de bugün yeni uygulama başladı