Siirt'te Eşiyle Tartışan Şahıs Evini Ateşe Verdi

Siirt'te eşiyle tartıştığı iddia edilen bir kişi, sinirlenerek yaşadığı evi ateşe verdi. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde doğru Batı Mahallesi 1913 Sokak'ta iddiaya göre, eşiyle tartışan şahıs, sinirlenerek evini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı