Ataşehir'de iki katlı binada yangın çıktı, yaşlı adam son anda kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ataşehir'de iki katlı binada yangın çıktı, yaşlı adam son anda kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Ataşehir'de çatısı alevlere teslim olan iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Ataşehir'de çatısı alevlere teslim olan iki katlı bina kullanılamaz hale geldi. Binada tek başına yaşadığı belirtilen yaşlı adam son anda kurtarıldı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi Mimarsinan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle iki katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu. Kısa sürede alevlerin yükseldiği bina kullanılmaz hale gelirken, evde tek başına yaşadığı belirtilen Hilmi Demir son anda kurtarıldı. Yangın sebebiyle binada bulunan çok sayıda kedinin telef olduğu belirtildi. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangını söndüren ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangın sebebiyle vücudunda hafif yanıklar meydana gelen Hilmi Demir sağlık ekiplerine teslim edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Barbaros Mahallesi Ataşehir İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title