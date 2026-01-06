Haberler

Ataşehir'de iki katlı binanın çatısında yangın

Ataşehir'de iki katlı binanın çatısında yangın
Güncelleme:
Ataşehir'de iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ataşehir'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevlerin alt kattaki iş yerlerine ve çevreye sirayeti önlendi.

Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Bey Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede çatıyı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alt katında iş yerlerinin bulunduğu, üst katının ise depo olarak kullanıldığı binadaki yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin zamanında ve etkili çalışması sayesinde alevlerin çevredeki binalara ve alt kattaki iş yerlerine sıçraması önlendi.

Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çatıda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

